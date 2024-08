Homem morre afogado ao tentar salvar esposa em Cabedelo

Um trágico afogamento ocorreu na tarde deste domingo (18) no Dique de Cabedelo, na Grande João Pessoa.

Derick Ramon, de 27 anos, perdeu a vida ao tentar salvar sua esposa, que estava sendo arrastada pela correnteza.

Segundo relatos, Derick e sua esposa estavam no local com amigos quando as mulheres, que estavam na água, começaram a ser levadas pela forte correnteza.

Os homens imediatamente tentaram resgatá-las, mas, infelizmente, Derick não conseguiu sair com vida.

As duas mulheres e o segundo jovem conseguiram escapar da água e não sofreram ferimentos graves. A esposa da vítima lamentou a falta de sinalização sobre a correnteza e a ausência de salva-vidas na área.

*com informações da TV Cabo Branco.