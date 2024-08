PRF na Paraíba prende foragido da Justiça e recupera gados roubados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na última quinta-feira (15), no litoral norte e agreste paraibano, a captura de um indivíduo com mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de homicídio e a recuperação de oito animais que haviam sido furtados em Taquaritinga do Norte-PE.

Em uma operação realizada na tarde da última quinta-feira (15), por volta das 13h45, no KM-51 da BR-101, em Mamanguape-PB, a PRF prendeu um homem de 28 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio.

Durante a abordagem a um veículo Fiat/Palio, os policiais identificaram o condutor e, após consulta aos sistemas, constataram que ele era procurado pela Justiça. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária do município, onde ficará à disposição para cumprimento da pena imposta.

Na noite do mesmo dia, por volta das 21h, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF realizava fiscalização alusiva a Operação Rodovia Segura, que visa combater práticas criminosas na divisa da Paraíba com Pernambuco, quando foi comunicada que ocorreu um furto de vários gados no município de Taquaritinga do Norte-PE, próximo à Alcantil-PB. Prontamente, foram realizadas diligências para localizar um caminhão boiadeiro.

Tendo em vista que mais cedo os policiais visualizaram um veículo M. BENZ 710 transportando animais da mesma espécie.

A busca obteve êxito, após alguns minutos, o caminhão com oito gados foi abordado na BR-104, km 156, no município de Queimadas-PB. Um homem de 49 anos informou ter sido contratado para transportá-los até uma granja em Campina Grande-PB.

O legítimo proprietário dos animais compareceu no local, onde confirmou serem de sua propriedade. Contudo, relatou que faltavam três. O condutor do veículo informou que os animais fugiram quando tentava capturá-los. Diante dos fatos observados, o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária, onde poderá responder criminalmente por furto.

A PRF dispõe do serviço Sinal AGRO, visa agilizar a comunicação de furto de animais como bovinos e equinos, e também o roubo e furto de maquinários e defensivos agrícolas.

Após validação do registro, o sistema dispara um alerta para todos os policiais em serviço, num raio de 200 quilômetros, com os dados do bem furtado/roubado.

O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O registro também pode ser feito por telefone. Basta ligar para o número de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o 191. Importante lembrar que o registro no sistema SINAL-AGRO da PRF não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.