Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (14) pela Polícia Militar, suspeito de apontar uma arma para o condutor de um veículo após uma discussão de trânsito no bairro do Bessa, em João Pessoa.

A prisão foi realizada por equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPETur), que estavam em rondas na área. A vítima, que estava em outro carro, acionou a polícia e forneceu as características do veículo do suspeito.

Os policiais localizaram o suspeito, realizaram a abordagem e apreenderam a pistola. O caso foi encaminhado para a Cidade da Polícia Civil, no Geisel.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online