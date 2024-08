Cabo do Exército é preso sob a acusação de treinar bandidos

Um cabo do Exército foi preso, suspeito de treinar membros de facções criminosas para o uso de armas, em uma operação realizada em Bayeux, na Grande João Pessoa, nesta quarta-feira (14).

A ação, que integra as polícias Civil e Militar, também resultou na prisão de sete pessoas, entre elas Juliano e Cristina de Lima Medeiros, irmã de um chefe de facção do Rio de Janeiro. Cristina é acusada de repassar ordens do irmão para outros criminosos na Paraíba.

O caso acontece em meio a um contexto de constantes guerras de facções, prisões e homicídios na região metropolitana de João Pessoa, intensificando a preocupação com a segurança pública.

*com informações da TV Cabo Branco