O corpo de Raimundo Nonato do Carmo Santos, de 67 anos, está sendo velado nesta terça-feira (13) em Bayeux, na Grande João Pessoa.

O aposentado foi vítima de uma bala perdida durante uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de assalto na tarde dessa segunda-feira (12).

O velório acontece em uma central funerária em frente à Prefeitura de Bayeux, e o sepultamento será realizado no Cemitério de Várzea Nova. A família de Raimundo Nonato está em choque e exige respostas sobre as circunstâncias do incidente.

Renato Renan, filho da vítima, expressou sua indignação, questionando a ação da Polícia Militar em uma área tão movimentada.

Ele aguarda o resultado da perícia, que tem 30 dias para determinar se o disparo fatal partiu dos policiais ou dos suspeitos.

Raimundo Nonato havia saído de casa para comprar remédio quando foi atingido e morreu na hora.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online