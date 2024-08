A Justiça da Paraíba manteve, nesta segunda-feira (12), a condenação do Mag Shopping, em João Pessoa, ao pagamento de uma indenização de R$ 10 mil por danos morais a um adolescente que teria sido assediado dentro de um dos banheiros do estabelecimento.

O incidente ocorreu em 24 de fevereiro de 2017, quando o menor foi abordado por um desconhecido no banheiro do shopping, que fez gestos obscenos e exigiu dinheiro. Após a negativa do adolescente, o homem tomou seu celular como garantia.

O shopping alegou que o suposto assediador era um garoto de programa, mas a Justiça considerou insuficientes as provas apresentadas pela defesa, mantendo a decisão de 1ª instância.

O desembargador Leandro dos Santos, responsável pelo julgamento, ressaltou que a falta da íntegra do vídeo das câmeras de segurança prejudicou a defesa do shopping.

O processo tramitou na 12ª Vara Cível da Capital, e a decisão foi unânime entre os magistrados.

