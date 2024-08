O Governo da Paraíba e a Polícia Militar homenagearam postumamente o sargento Aldemir dos Santos Macêdo, assassinado durante um assalto no bairro do Esplanada, no início deste mês.

A ‘Medalha Cruz de Sangue’ foi concedida ao sargento reformado em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação à segurança pública.

A homenagem foi oficializada na edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial do Estado, assinada pelo governador João Azevêdo (PSB), após proposta do Comando-Geral da PM.

A medalha destaca o empenho e profissionalismo do sargento durante sua carreira, mesmo com o risco de sua própria vida. A honraria será entregue à família do sargento Aldemir.

