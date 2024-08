Homem é assassinado a tiros em pizzaria no Sertão da Paraíba

Um homicídio foi registrado na noite dessa segunda-feira (12) em Brejo do Cruz, município da região de Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba.

A vítima, identificada como Francinaldo Pereira, de 38 anos, popularmente conhecido como ‘Louro’, estava em uma pizzaria com sua companheira quando foi surpreendido por dois homens que efetuaram disparos de arma de fogo.

Francinaldo foi socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online