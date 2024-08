Um motociclista morreu na madrugada do sábado (10) após perder o controle de sua moto e colidir com uma árvore na Avenida João Machado, no Centro de João Pessoa.

O acidente ocorreu por volta da 1h, quando o homem acelerou em alta velocidade ao avistar viatura da Polícia Militar, levantando suspeitas e desencadeando uma perseguição.

Durante a fuga, o motociclista bateu em uma árvore e morreu no local. A polícia constatou que a motocicleta era clonada e, ao examinar a cena do acidente, encontrou uma pistola calibre 40 e centenas de munições de diferentes calibres na mochila do homem.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) pelo Instituto de Polícia Científica (IPC).

