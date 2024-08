Os dois detentos que fugiram do presídio do Serrotão no dia 9 de julho foram recapturados no último sábado (10), no bairro Portal Sudoeste, em Campina Grande.

A Polícia Militar informou que a prisão ocorreu após os homens, José Edson dos Santos Pereira, de 31 anos, e Edson da Silva Santos, de 29 anos, cometerem um assalto na cidade de Boa Vista.

Durante a fuga, eles roubaram um carro, trocaram tiros com a polícia e seguiram em direção a Campina Grande.

Ao chegarem na cidade, colidiram com uma moto e fugiram para uma área de mata, onde foram cercados e presos.

Com os fugitivos, a polícia apreendeu uma arma de pressão, uma pistola 380, uma espingarda, o veículo roubado, celulares e uma balaclava.

Ambos haviam escapado do presídio através do sistema subterrâneo de drenagem.

