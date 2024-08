Acusado de feminicídio de frentista é condenado a mais de 26 anos de prisão

Nesta segunda-feira (12), foi realizado no Fórum de São José de Piranhas o júri de Francisco Irismar Dunga Sousa, que matou a ex-companheira dele, Raissa Raiara Batista Ferreira. O réu foi condenado a uma pena de 26 anos e 7 meses de prisão.

A sentença, proferida pelo juiz Ricardo Henriques Pereira Amorim, que presidiu o júri, saiu no fim da tarde.

Irismar Dunga foi pronunciado pelas práticas dos crimes previstos no artigo 121, §º2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal.

A denúncia relata que a vítima estava em seu local de trabalho quando o acusado chegou em uma motocicleta, sacou a arma e atirou em sua cabeça, depois efetuou outro disparo com ela já no chão, levando a vítima a óbito ainda no local.

O crime aconteceu no dia 02 de março de 2024, por volta das 16h30, no Posto de Combustíveis da Rede Lucena, na cidade de Bonito de Santa Fé.