Adolescentes são apreendidos com armas e drogas em Campina Grande

A Polícia Militar apreendeu, nesse sábado (10), quatro adolescentes flagrados com armas e drogas, no bairro do Pedregal, em Campina Grande.

Os jovens foram apreendidos através de uma ação das equipes da Força Tática do 2º Batalhão, que intensificavam rondas na localidade e perceberam um adolescente com uma arma.

Quando foi procedida a abordagem, o suspeito fugiu para uma edificação, mas foi alcançado e com ele apreendido um revólver.

Dentro do prédio, outros três adolescentes foram encontrados e com eles foram apreendidos outros dois revólveres, onze munições, um bloqueador de sinais, embrulhos com entorpecentes, mais de 72 porções de substâncias semelhantes a cocaína e crack.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online