Polícia prende dois suspeitos com armas de fogo na orla de João Pessoa

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos e apreendeu duas armas de fogo durante ações da Operação Cidade Segura, realizadas nos bairros do Cabo Branco e Altiplano.

Na primeira ação, as equipes do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (BEPTur) realizavam rondas em uma comunidade no bairro Altiplano, quando avistaram e abordaram um indivíduo em atitude suspeita, sendo encontrado com ele um revólver calibre .32 com 11 munições.

Mais tarde, no bairro do Cabo Branco, as equipes do BEPTur perseguiram e abordaram uma motocicleta sem placa e com dois suspeitos.

O veículo foi alcançado e, durante a busca, foi encontrado com um dos ocupantes um revólver calibre .38 com seis munições.

Ambos os casos foram apresentados na Cidade da Polícia Civil.

