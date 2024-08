Polícia captura em João Pessoa foragido com pena de mais de 25 anos de prisão

Entre a noite dessa sexta-feira (9) e madrugada deste sábado (10), as ações da Polícia Militar resultaram na apreensão de uma arma de fogo, entorpecentes e na captura de um foragido da Justiça de alta periculosidade, com mais de 25 anos de pena, na zona sul de João Pessoa. As ações foram realizadas pelas equipes do 5º Batalhão da PMPB.

Na primeira ação, na noite da sexta-feira, policiais militares da Força Tática realizavam rondas no bairro Costa e Silva e abordaram um suspeito, de 32 anos, natural de João Pessoa.

Após consulta, foi constatado que contra ele existia um mandado de prisão em aberto por diversos crimes, como roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao todo, ele possuía contra si uma pena imposta de mais de 25 anos de prisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Já nas primeiras horas deste sábado, os militares da Força Tática realizavam rondas no bairro Colinas do Sul, quando avistaram um grupo suspeito, estando com eles uma sacola preta.

Com a aproximação das viaturas os suspeitos correram para o interior da comunidade Irmã Dulce e abandonaram nas proximidades o pacote, no qual foram encontrados entorpecentes, embalagens para armazenamento de drogas, vários aparelhos celulares e uma maquineta de cartão de crédito. O material foi apreendido e apresentado ao delegado plantonista.

Por fim, no bairro José Américo, equipes de policiamento preventivo tomaram conhecimento de que homens estariam ostentando armas de fogo na comunidade Laranjeiras.

No local, foi avistado um grupo com quatro suspeitos que empreenderam fuga. Após varredura do local, foi localizado e apreendido um revólver calibre .38 com seis munições, que foi conduzido até a Cidade da Polícia Civil.

