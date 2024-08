Um homem foi preso na última quarta-feira (6) em São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba, sob suspeita de ter assassinado e ocultado o cadáver de sua ex-companheira, Samira Pereira Bandeira, de 20 anos. Samira estava desaparecida desde abril deste ano, e o caso inicialmente foi tratado como um possível desaparecimento.

O suspeito, que tinha três filhos com a vítima e já havia sido alvo de medidas protetivas de urgência, confessou o crime a familiares. Ele teria revelado que escondeu o corpo em um local onde ninguém jamais o encontraria.

Segundo o delegado Tadeu Maia, as investigações continuam para localizar o corpo e esclarecer todos os fatos.

