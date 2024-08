Menina de 4 anos morre atropelada por ônibus na Paraíba

Uma tragédia foi registrada na tarde dessa quarta-feira (7) na cidade de Arara, no Agreste da Paraíba, quando uma menina de 4 anos morreu após ser atropelada por um ônibus intermunicipal.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que a criança corre ao lado do ônibus e é atingida. Apesar de ter sido socorrida por populares, a menina não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O delegado Rodrigo Alexandre informou que uma perícia técnica foi realizada tanto no local do acidente quanto no ônibus.

O motorista do veículo, que estava visivelmente abalado, prestou depoimento à polícia. Segundo o delegado, as imagens de segurança confirmaram a versão apresentada pelo condutor, que afirmou ter sido surpreendido pela criança quando ela tentou atravessar a via repentinamente.

O motorista só percebeu o acidente ao ouvir o impacto da criança com o veículo.

A Delegacia de Arara instaurou um inquérito policial para investigar todas as circunstâncias do acidente.

Testemunhas estão sendo ouvidas, mas até o momento, o motorista não responde por nenhum crime, pois não foi constatada negligência ou imprudência em sua conduta.

Os familiares da vítima também serão ouvidos no decorrer das investigações.

