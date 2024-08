Casal acusado de assassinar idosa será julgado em Campina Grande

Fábio Alves Pequeno e Lenice da Costa Oliveira serão julgados no dia 22 de agosto pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande, acusados de assassinar Julieta Maria da Costa Oliveira, sogra e mãe dos réus, respectivamente.

O crime ocorreu na madrugada de 23 de novembro de 2020, na residência da vítima, localizada no Bairro Bodocongó III.

De acordo com o processo, o casal foi preso em flagrante e alegou que a morte da idosa foi um acidente, afirmando que ela teria se enroscado em um fio de ventilador.

No entanto, a perícia apontou que Julieta foi vítima de asfixia mecânica, com sinais evidentes de estrangulamento no pescoço, região axilar e dorso. O laudo descartou a versão dos acusados, revelando que o objeto utilizado para a constrição não era o fio do ventilador, mas possivelmente uma extensão elétrica encontrada em outro cômodo da casa.

O Ministério Público concluiu que a morte foi resultado de um crime doloso contra a vida, e os acusados agora enfrentarão a Justiça pelo homicídio da idosa.

