Edvaldo Rodrigues dos Santos, conhecido como ‘Peu’, será julgado na próxima segunda-feira (12) no Fórum de Campina Grande.

Ele é acusado de torturar e tentar matar sua cunhada, de 13 anos, em um crime que ocorreu em novembro de 2022. A sessão será conduzida pelo juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior, titular do 2º Tribunal do Júri.

De acordo com o processo, na noite do crime, ‘Peu’ atraiu a vítima à sua residência, no bairro de Bodocongó, sob o pretexto de ajudá-lo a instalar um aplicativo em seu celular.

Quando a menina chegou, ele a atacou brutalmente com uma marreta, desferindo golpes que a deixaram inconsciente. Mesmo após a vítima acordar e implorar para que as agressões parassem, o acusado continuou a tortura, arrancando as unhas da jovem.

A ação só foi interrompida quando a mãe do réu interveio, evitando que o crime se tornasse um homicídio. Edvaldo foi preso em flagrante pouco depois do ataque.

Agora, ele enfrentará a Justiça pelas acusações de tentativa de homicídio e tortura.

