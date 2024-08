O médico pediatra Fernando Cunha Lima, investigado por suspeita de abuso sexual contra uma menina de 9 anos em seu consultório, foi internado na madrugada desta quinta-feira (8) devido a problemas de saúde. A defesa não divulgou as causas exatas da internação.

Fernando Cunha Lima, que estava agendado para prestar depoimento à Polícia Civil hoje, teve seu depoimento adiado por conta da internação.

Seus advogados afirmam que ele está disposto a colaborar com as investigações e nega as acusações, ressaltando sua carreira de mais de 50 anos sem registros que desabonem sua conduta.

O caso está sendo investigado como estupro de vulnerável, com a suspeita de que o médico teria praticado atos libidinosos contra a criança.

A delegada responsável já iniciou o interrogatório, que foi suspenso anteriormente por motivos de saúde do investigado.

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) abriu uma sindicância para apurar a denúncia, com o processo interno previsto para durar cerca de 90 dias.

