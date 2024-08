Três homens são presos por estupro de vulnerável na Paraíba

Na segunda-feira (5), três homens de 19, 21 e 22 anos foram presos em flagrante no município de Tavares, Sertão da Paraíba, suspeitos de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos.

As prisões ocorreram após uma denúncia feita pela avó da vítima na Delegacia de Polícia Civil.

O delegado responsável pelo caso, Douglas Garcia, informou que os suspeitos foram interrogados e recolhidos à carceragem da Polícia Civil.

Eles aguardam agora a audiência de custódia para decidir se permanecerão presos ou responderão ao processo em liberdade.

Segundo as investigações iniciais, um dos homens conheceu a adolescente durante uma convenção política no domingo (4). Após convencê-la a ir a um motel, ele fez sexo com a menina.

Posteriormente, ele chamou dois amigos, que também fizeram sexo com a adolescente.

A vítima retornou para casa às 11h do dia seguinte, levantando suspeitas da avó, que procurou o Conselho Tutelar e, em seguida, a Polícia Civil.

O delegado Garcia ressaltou que, devido à idade da vítima, o caso é considerado estupro, independentemente do consentimento.

