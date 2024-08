Diego Oliveira Cruz, suspeito de assassinar a atendente de lanchonete Geane Lacerda, de 25 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (6) no Jacaré, em Cabedelo.

Diego foi assassinado por um grupo de homens vestidos de preto que se apresentaram como policiais e invadiram sua casa, matando-o no local.

A Polícia Civil investiga a possível ligação entre o assassinato de Diego Cruz e o homicídio de Geane Lacerda, ocorrido no dia 17 de julho no bairro do Bessa, em João Pessoa.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem de agasalho verde entrou na lanchonete onde Geane trabalhava, sacou um revólver e atirou várias vezes, matando a atendente.

O suspeito fugiu em um carro vermelho que o aguardava do lado de fora.

Os dois assassinatos são investigados pelo delegado Cláudio Manoel. Caso seja comprovada a relação entre os casos, os inquéritos podem ser unificados.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online