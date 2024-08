A Polícia Civil da Paraíba, com a colaboração do Grupo Tático Especial (GTE-Homicídios) da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande (DRF-CG), do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou a “Operação Gado de Ouro” e recuperou 37 cabeças de gado furtadas.

A operação começou após o furto de 11 animais da Fazenda Sudene, na zona rural de Pocinhos, na madrugada da sexta-feira (26).

A investigação levou à identificação de um caminhão branco usado no crime, que foi localizado na cidade de Queimadas.

O motorista confirmou o transporte do gado e agora responderá pelo crime de furto de semoventes.

Além do gado de Pocinhos, foram recuperados 26 animais de outros dois furtos em Boa Vista e São José da Mata. O caminhão foi apreendido e o motorista será processado conforme o Art. 155, §6°, do Código Penal.

