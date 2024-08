Suspeito de tentativa de feminicídio e roubos no RN é preso na PB

Na tarde de terça-feira (30), a Polícia Militar da Paraíba deteve um homem acusado de tentativa de feminicídio e uma série de roubos no Rio Grande do Norte. A prisão ocorreu em Rio Tinto, no litoral norte da Paraíba.

O suspeito, que havia ferido a companheira com uma faca e cometido diversos assaltos durante a fuga da cidade de Macaíba (RN), foi capturado após um cerco montado pela 2ª Companhia Independente.

A PM recuperou celulares, bolsas, carteiras, cartões e documentos, além de uma motocicleta roubada.

O acusado foi apresentado na delegacia de Mamanguape para as devidas providências legais.

