Nesta quinta-feira (1º), a Polícia Civil da Paraíba iniciou a Operação Navalha, visando desmantelar organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas na região de Pitimbu.

A operação, que conta com o apoio da Polícia Militar e do helicóptero Acauã, está em andamento no distrito de Acaú e no assentamento Apasa.

A ação abrange o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva.

Cerca de 150 policiais civis e militares estão mobilizados para a operação, coordenada pela Delegacia de Pitimbu e pela Delegacia Seccional de Alhandra.

