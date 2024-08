Na tarde desta quarta-feira (31), um caminhão carregado com maracujá capotou na BR-230, no município de Juazeirinho, no Cariri paraibano.

O veículo, que seguia pela rodovia federal, ficou com os pneus para cima às margens da pista.

O motorista sofreu apenas pequenas escoriações e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Segundo informações, ele passa bem.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online