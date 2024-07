Um homem de 21 anos, Edson Luã Bernardo, foi preso na segunda-feira (29) sob suspeita de estupro e importunação sexual no município de Pitimbu, no Litoral Sul da Paraíba. O suspeito, que atuava na igreja católica e na escola estadual local, é acusado de abusar de pelo menos seis vítimas, incluindo uma mulher de 19 anos com deficiência intelectual.

A Polícia Civil investiga os crimes ocorridos tanto na igreja quanto na escola.

A denúncia inicial foi feita em 17 de julho por uma estudante, que relatou ter sido abusada na escola onde o suspeito trabalhava.

Edson Luã era descrito por alguns como um funcionário “brincalhão” e tinha uma reputação positiva na comunidade. No entanto, após as denúncias, estudantes e integrantes da igreja expressaram surpresa com sua prisão.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc-PB) informou que ele foi imediatamente desligado do quadro de funcionários e que está oferecendo suporte às vítimas por meio do Serviço de Saúde Emocional.

O delegado Fillipe Paiva solicitou que outras possíveis vítimas se apresentem na delegacia. O prazo para conclusão do inquérito é de dez dias.

