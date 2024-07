Pornografia infantil: PF deflagra Operação Rescue 9 na Paraíba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (31) em São João do Rio do Peixe/PB, a Operação “Rescue 9” para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um investigado por armazenamento de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

As investigações se iniciaram com a análise de cenas contidas em diversos vídeos encaminhados à Polícia Federal.

O trabalho permanente de investigação e combate à pornográfica infantil é decorrente de cooperação técnica-investigativa entre a Polícia Federal e o National Center for Missing and Exploited children (NCMEC)

Se os crimes forem confirmados, o investigado pode responder por estupro de vulnerável e produção e armazenamento de pornografia infantil.

