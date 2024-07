A audiência de instrução do processo que investiga desvios milionários no Hospital Padre Zé, em João Pessoa, será retomada pela quarta vez nesta quarta-feira (31), às 10h, no Fórum Criminal da capital paraibana.

Os réus são o padre Egídio de Carvalho Neto, ex-diretor-geral do hospital, a ex-diretora administrativa Jannyne Dantas Miranda e Silva, e a ex-tesoureira Amanda Duarte da Silva Dantas.

Os três são acusados de envolvimento em um esquema de desvio de recursos e fraudes na gestão do hospital, que é uma instituição filantrópica e recebe recursos públicos.

As audiências anteriores foram suspensas devido a questões processuais e ao adiamento por parte da Justiça.

Até agora, foram ouvidas diversas testemunhas, incluindo funcionários do hospital e o arcebispo da Paraíba. Estão previstas mais oito testemunhas a serem ouvidas.

Além deste processo, há um segundo processo relacionado aos mesmos réus e ao empresário João Diógenes de Andrade Holanda, que investiga a compra fraudulenta de computadores pelo hospital. A audiência para este caso ainda não tem nova data definida.

A operação ‘Indignus’ iniciou as investigações após o furto de mais de 100 celulares do hospital, que foram doados pela Receita Federal.

O padre Egídio foi afastado da direção do hospital e de suas funções eclesiásticas após a denúncia.

