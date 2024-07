Entre janeiro e junho de 2024, a Paraíba registrou 528 casos de estupro, representando um aumento alarmante de 98,5% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registrados 266 casos. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No primeiro semestre de 2024, foram registradas em média três vítimas de estupro por dia. Das 528 vítimas, 483 eram do sexo feminino e 45 do sexo masculino.

O mês de junho apresentou o maior número de casos, com 107 ocorrências, seguido por março e abril, com 105 e 96 casos, respectivamente.

O total de casos em 2024 já supera 90% do total registrado em todo o ano de 2023, que foi de 575 casos. A taxa de estupros na Paraíba é de 26,57 por 100 mil habitantes.

Os números do Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2024 indicam um crescimento geral na violência contra mulheres na Paraíba.

O estupro e o estupro de vulnerável aumentaram 14,1%, e o feminicídio cresceu 30,8%. Outros tipos de violência também apresentaram aumentos significativos, como o stalking (53,7%) e a violência psicológica (52,3%).

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online