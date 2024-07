Mais de 70 kg de drogas apreendidos em Campina Grande

Uma significativa apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Civil de Campina Grande na manhã desta terça-feira, 30 de julho.

Mais de 70 kg de entorpecentes, incluindo cocaína, maconha e crack, foram encontrados em um veículo no complexo Aluízio Campos.

A operação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, teve início na noite de ontem e continuou durante a madrugada.

As investigações, que levaram à abordagem do veículo, resultaram na apreensão das drogas, mas o motorista não foi localizado no momento da ação. No entanto, a polícia já identificou o proprietário do carro e o provável condutor que estava no veículo antes da chegada da equipe policial.

Em entrevista, o delegado responsável pela operação informou que a equipe encontrou a carteira de motorista do suspeito dentro do veículo, o que fortaleceu a ligação com a investigação em andamento.