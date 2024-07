Nesta terça-feira (30), ocorre o velório de Tarcísio Pires Silva e Karina Carla Silveira Sposito, o casal paraibano que morreu em um incêndio em um hotel na Praia de Iracema, em Fortaleza, no último sábado (27).

Homenagens foram prestadas ao longo da madrugada em um cemitério particular no bairro do Velame, em Campina Grande. O sepultamento está marcado para as 11h no mesmo local.

Tarcísio e Karina haviam se mudado recentemente para Fortaleza e residiam em um flat no 10° andar do hotel onde o incêndio ocorreu.

Eles também eram proprietários de uma metalúrgica em Campina Grande, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais, destacando a perda de “líderes exemplares” e “amigos queridos”.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela Delegacia de Proteção ao Turista de Fortaleza. O casal deixa quatro filhos e netos.

