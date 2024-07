Tragédia: casal de empresários paraibanos morre por conta de incêndio em hotel no Ceará

Um casal de empresários paraibanos e uma cadela de estimação morreram durante um incêndio em um dos apartamentos de um hotel na Avenida Almirante Barroso, na Praia de Iracema, em Fortaleza (CE).

O fato ocorreu na madrugada deste sábado.

As vítimas são Tarcisio Pires Silva, Karina Carla Silveira Sposito, ambos proprietários da empresa T & K. que fabrica artigos em aço para supermercados e escritórios.

De acordo com o portal da Globo no Ceará, uma testemunha relatou que por volta de 2h45 começou a ouvir os gritos das vítimas por socorro.

Os moradores de outros prédios saíram na rua e foram até o hotel alertar sobre o fogo.

Antes da chegada do resgate, o empresário se desesperou e pulou do 10º andar para tentar fugir do fogo que consumia o imóvel.

O corpo dele atingiu as grades e ele morreu no local. Já a mulher e o cão de estimação, morreram dentro do imóvel.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados ao local, mas as vítimas já estavam mortas.

*com informações adicionais do g1ce

