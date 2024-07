Em MG: ônibus é destruído após ser atingido por trem

Um ônibus ficou destruído após ser atingido por um trem na noite de domingo (28), em Juiz de Fora (MG). O acidente, que não deixou vítimas, foi registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus da empresa Reial Turismo disse que o veículo teve uma pane elétrica e parou de funcionar sobre os trilhos. Ele então ordenou a saída dos cinco passageiros que estavam dentro do ônibus.

Foi nesse momento que o sinal sonoro acusou a chegada do trem da empresa MRS Logística.

Em nota, a Reial Turismo afirma que apura o acidente e que está prestando apoio aos envolvidos. Disse também que os veículos passam por revisão preventiva e periódica.

A MRS diz que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança -velocidade compatível com o trecho, luzes de sinalização e acionamento de buzina e sino- e que o local é dotado de placas de sinalização.

*folhapress

♦ Não deixe de acompanhar nosso Instagram: @paraiba_online