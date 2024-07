Josefa Francisca dos Santos, de 59 anos, conhecida como Juracy, faleceu na manhã desta segunda-feira (29) no Hospital Regional de Emergência e Trauma de Campina Grande.

A enfermeira estava internada desde a noite de sexta-feira (26) após sofrer um grave acidente na PB-196, entre os municípios de Riacho de Santo Antônio e Barra de São Miguel.

Juracy estava em um carro com o prefeito de Riacho de Santo Antônio, Marcelo Barbosa, e outra mulher, quando o acidente ocorreu. Marcelo, que dirigia o veículo, perdeu o controle ao tentar desviar de um animal na pista, resultando em um capotamento.

O prefeito sofreu apenas ferimentos leves e recebeu alta no mesmo dia. A outra ocupante do carro continua internada, com estado de saúde considerado regular.

A Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da enfermeira.

