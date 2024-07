A Polícia Federal, através do seu Grupo de Polícia Marítima na Paraíba (Nepom/PB), juntamente com a Polícia Militar da Paraíba, prendeu em flagrante, neste final de semana, um homem de 22 anos, desempregado, natural do Rio Grande do Norte, que participava do transporte de quase 500 mil maços de cigarros que estavam sendo retirados de um barco ancorado na praia de Caieira, no município de Pitimbu/PB.

No momento da abordagem, além do barco que fez o transporte da mercadoria, também foram apreendidos dois caminhões onde estavam sendo acondicionadas as caixas de cigarro estrangeiro, um veículo de passeio e o celular do preso.

Todo o material (exceto o barco) e o preso foram levados para a sede da Polícia Federal, em João Pessoa, para formalização do flagrante.

A investigação segue em andamento para que se identifiquem os demais envolvidos no crime.

O acusado responderá pelo crime de contrabando, com pena de até 5 anos de reclusão e multa.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online