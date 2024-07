Vândalos arrombam caixas de energia da Praça Rio Branco, em João Pessoa

A Praça Rio Branco, no Centro Histórico de João Pessoa, foi alvo de um ato de vandalismo na noite dessa sexta-feira (26), véspera do Sabadinho Bom. Ao menos oito caixas de energia do local foram arrombadas e cerca de cem metros de cabos roubados pelos vândalos.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está tomando as providências para solucionar os danos causados e a programação do evento está mantida, já que apenas a energia dos postes da praça foi afetada.

“Ontem as viaturas do 1° Batalhão, em ronda, detectaram, me mandaram e a gente foi de pronto verificar. Violaram todas as caixas, roubaram 100 metros de cabo. Ontem à noite, nossas equipes ficaram lá, investigando para entender, porque a eletricidade é um inimigo invisível e tinha uma porção de fios misturados e emaranhados. A equipe ficou lá para poder identificar qual era o circuito, quantos postes foram afetados e iniciar os trabalhos de recuperação”, detalhou Joyce Alves da Silva Barbosa, diretora de Iluminação Pública de João Pessoa, na Seinfra.

Ela acrescentou que todas as providências necessárias para restabelecer os cabos que vou roubados já estão sendo tomadas e um Boletim de Ocorrência será registrado na delegacia. “Vou fazer o Boletim de Ocorrência, mais um. Esse ano acho que a gente já fez uns 50 boletins de ocorrência. Nós não mediremos esforços para repor tudo o que foi roubado”, lamentou Joyce Alves.

Sabadinho Bom

A Praça Rio Branco se tornou um polo cultural de João Pessoa nos últimos anos, onde todos os sábados moradores da cidade e turistas podem desfrutar de música e animação. E a programação deste sábado (27) continua, já que o roubo dos cabos dos postes da praça não afetou a energia do comércio local e a fiação que ficou exposta já foi consertada.

Neste sábado o evento será comandado pelo grupo Sanhauá Samba Clube. O grupo tem Polyana Resende e Kojak do Banjo na voz principal, e também é formado por Potyzinho Lucena no cavaquinho; Fabiane Fernandes no violão; Francisco Neto, Alisson Cavalcante e Erandi Oliveira na percussão.

