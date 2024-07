Incêndio na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília

A sede do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em Brasília, sofreu um incêndio na manhã deste sábado (27). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que não há vítimas fatais.

O prédio fica na área central de Brasília, a cerca de 1 km da Esplanada dos Ministérios. A fumaça tomou os andares superiores do edifício e pode ser vista à distância. O fogo foi controlado por volta das 10h.

Cinco pessoas foram evacuadas do prédio após o início do incêndio. Uma precisou de atendimento médico e segue bem, sem ferimentos.

Segundo a OAB, o incêndio teve início no terceiro andar. É lá onde fica o plenário do Conselho Federal, que passa por obras.

“Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do Pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio”, disse o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

O Corpo de Bombeiros do DF seguia no local até a última atualização desta reportagem. A corporação tenta identificar o que teria causado o incêndio. A sede da OAB deve ainda passar por perícia para investigar o caso.

*CÉZAR FEITOZA/folhapress

