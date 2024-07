Corpo de jovem que desapareceu no rio Paraíba é encontrado

Na manhã desta sexta-feira (26), foi encontrado o corpo de Carlos Eduardo, um jovem de 20 anos, que havia desaparecido na tarde da última quarta-feira (24).

Carlos entrou no rio Paraíba, em Bayeux, para nadar com dois amigos e não foi mais visto.

As buscas se iniciaram no mesmo dia do desaparecimento, mobilizando duas equipes do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe de mergulhadores e outra dedicada às buscas nas margens do rio participaram das operações.

