A base avançada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Patos/PB, no Sertão, (Ficco Sertão) deflagrou, nesta quarta-feira (24), a Operação Angico, para dar cumprimento a quatro mandados de prisão temporária e a oito mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa atuante no Vale do Piancó.

De acordo com as investigações, constatou-se que a organização criminosa se sediou na cidade de Aguiar/PB, tendo praticado homicídios, extorsões, dentre outros ilícitos penais na região do Vale do Piancó/PB, que estão sob investigação.

A Ficco/PB no Sertão é composta pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba, tendo como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado no Sertão paraibano.

A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros da Paraíba.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online