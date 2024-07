Nos últimos dias, o Centro de Campina Grande tem registrado uma série de furtos de baterias de carros estacionados.

Vítimas relatam que, ao retornar aos veículos, encontraram as baterias desaparecidas e sem sinais de arrombamento.

Lucas, um dos afetados, estacionou seu carro na Rua Vidal de Negreiros e, ao voltar após 20 minutos, descobriu que a bateria havia sido furtada.

Ele relatou que não havia sinais de arrombamento, apenas o capô do veículo aberto. Outro homem, que preferiu não se identificar, também teve a bateria furtada nas imediações do Parque do Povo, e já foi vítima quatro vezes este ano. Em uma das ocorrências, o estepe do carro também foi levado.

A Polícia Civil orienta que as vítimas registrem boletins de ocorrência para ajudar na investigação dos casos.

A segurança nas áreas afetadas está sendo intensificada, mas os moradores e frequentadores da região são aconselhados a estar atentos e tomar precauções adicionais para proteger seus veículos.

