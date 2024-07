Na manhã desta quinta-feira (25), o Corpo de Bombeiros reiniciou as buscas por um jovem de 20 anos que desapareceu no rio Paraíba, em Bayeux, na tarde de ontem (24).

O rapaz, que estava nadando com dois amigos, começou a se afogar e, apesar das tentativas dos amigos para salvá-lo, ele submergiu e não foi mais visto.

As equipes de bombeiros estão divididas em duas frentes: uma de mergulhadores para procurar no leito do rio e outra para realizar buscas nas margens.

