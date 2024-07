Na última segunda-feira (22), a procuradora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque, do Ministério Público da Paraíba, encaminhou um parecer ao desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, defendendo a manutenção da prisão preventiva de Jannyna Dantas, ex-diretora do Hospital Padre Zé.

Jannyna é acusada de integrar uma organização criminosa liderada pelo Padre Egídio de Carvalho, que teria desviado recursos destinados à unidade de saúde filantrópica.

No parecer, Lurdélia argumenta que as provas da Operação Indignus são suficientes para justificar a prisão, destacando a gravidade dos crimes imputados.

Jannyna é a única investigada que permanece presa desde novembro do ano passado, enquanto o Padre Egídio foi solto em abril e Amanda Duarte, outra funcionária do hospital, cumpre medida cautelar.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online