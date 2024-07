Polícia Militar apreende 1 kg de drogas em Campina Grande

No fim de semana, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão realizaram uma apreensão de drogas no bairro Bodocongó, zona oeste de Campina Grande.

Durante a operação, foram confiscados 430 gramas de maconha, 440 gramas de cocaína, 18 pedras de crack e 11 saquinhos de cocaína, além de materiais utilizados para embalagem dos entorpecentes.

A ação ocorreu após uma tentativa de abordagem a suspeitos em uma “vila de quartos” na Rua Florípedes Coutinho, um local conhecido por atividades de tráfico de drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.

