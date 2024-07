Integrantes de facção são presos em Lucena durante operação

Cinco integrantes de uma facção criminosa ligado ao tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (23), em uma operação, na cidade de Lucena, litoral norte da Paraíba. Com eles, foram apreendidas cinco armas de fogo e drogas.

A prisão aconteceu durante um cerco por terra e também pelas águas, usando as novas motos aquáticas (popularmente conhecidas como jet ski) que a PM recebeu para reforçar as ações de segurança na Paraíba.

A operação foi coordenada pelo próprio comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sérgio Fonseca. O grupo criminoso já vinha sendo procurado, mas sempre fugia por uma área de mangue quando a PM chegava.

Desta vez, com o cerco também pelas águas, os cinco foram encurralados e presos com todo o material. Um deles estava com um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma, expedido este mês pela 1ª Vara Mista de Cabedelo

Os presos serão apresentados na 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita.

