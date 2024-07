A preocupação com a infiltração de facções criminosas em bairros de João Pessoa levou instituições de segurança e de justiça a se unirem para assegurar a integridade das eleições municipais deste ano.

Órgãos como a Procuradoria-Geral Eleitoral, a Polícia Federal, Civil, entre outros estão trabalhando em conjunto para mapear e combater essa questão.

Em entrevista, o procurador regional eleitoral da Paraíba, Renan Paes, destacou que a principal missão do Ministério Público Eleitoral é garantir que as eleições ocorram de forma livre e independente, com o eleitor podendo fazer sua escolha sem ameaças ou assédio.

“Buscamos combater o assédio eleitoral nas relações de trabalho, o abuso de poder político e econômico nas gestões municipais, e também a atuação de facções criminosas que possam estar ameaçando determinadas comunidades e impedindo determinados candidatos de acessarem esses locais para realizar sua campanha política”, afirmou.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online