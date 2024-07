Os dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2024, divulgados na última quinta-feira (18), revelam um cenário alarmante de violência contra mulheres na Paraíba.

Os números mostram um crescimento preocupante em diversas formas de agressão, incluindo feminicídio, violência psicológica e stalking.

Principais Dados de 2023:

Feminicídio: Aumento de 30,8%, com 34 casos registrados.

Tentativas de Feminicídio: Crescimento de 25%, totalizando 35 tentativas.

Violência Doméstica: Subiu 19,1%, com 1.192 casos reportados.

Stalking: Crescimento de 53,7%, com 930 casos.

Violência Psicológica: Aumento de 52,3%, totalizando 495 casos.

Samira Bueno, diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atribui esse aumento à maior busca por justiça pelas vítimas, refletindo uma realidade em que as mulheres enfrentam níveis crescentes de ameaça e violência.

A violência começa com ameaças e, muitas vezes, evolui para agressões físicas.

A Paraíba registrou um aumento significativo em denúncias de ameaças, que cresceram 61,6% entre 2022 e 2023, com 7.622 casos.

Juíza Anna Carla Falcão, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, destaca a necessidade de uma resposta coordenada para enfrentar a violência de gênero, enfatizando a importância da educação e conscientização.

Para denunciar casos de violência, estão disponíveis os seguintes canais:

197 (Disque Denúncia da Polícia Civil)

180 (Central de Atendimento à Mulher)

190 (Disque Denúncia da Polícia Militar – emergência)

O aplicativo SOS Mulher PB também oferece recursos para denúncias e apoio às vítimas.

