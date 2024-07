Homem é morto a tiros no meio da rua no Sertão da Paraíba

Na tarde do sábado (20), Danilo Pereira da Silva foi morto a tiros no loteamento São Paulo, em Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba.

Segundo informações repassadas à Polícia Civil, Danilo estava na rua quando foi surpreendido por dois suspeitos, que dispararam contra ele.

Mesmo com a rápida resposta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima, Danilo não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os suspeitos e entender a motivação do crime.

As autoridades pedem a colaboração da população para fornecer quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do caso.

