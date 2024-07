Equipe médica detalha quadro de vítimas de acidente grave na PB

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete Chevrolet D20 vermelha, transportando um time de futebol amador, deixou cerca de 20 jovens feridos e resultou em duas mortes na tarde de domingo (21), na rodovia estadual PB-306, em Água Branca, Paraíba.

A força-tarefa montada para socorrer as vítimas envolveu diversas ambulâncias e profissionais de várias localidades.

O chefe do pronto-socorro do Complexo Hospitalar Regional de Patos, Alan Martins, destacou a rápida mobilização para atender os feridos.

“Fizemos a triagem extrahospitalar para selecionar os pacientes mais graves e oferecer o melhor atendimento possível”, afirmou.

Entre as 21 vítimas atendidas, uma morreu durante o primeiro atendimento, uma foi encaminhada ao centro cirúrgico com lesão abdominal e fratura de quadril, e seis crianças com traumas leves foram transferidas para o Hospital Infantil.

Emanuel, de 19 anos, uma das vítimas, relatou que a caminhonete perdeu o controle em uma ladeira, resultando no acidente. ”

Quando o carro virou, tentei ajudar os outros, mas todos estavam sangrando e eu sentia muita dor”, disse.

Quatro adultos permanecem internados no Hospital Regional de Patos, dois em estado grave. As crianças e adolescentes, entre 8 e 14 anos, estão internadas no Hospital Infantil de Patos.

O delegado seccional de Princesa Isabel, Gutemberg Cabral, informou que as investigações sobre o caso continuam.

*com informações da Rede Ita