A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Hospital Regional de Patos, atendeu, inicialmente, as 21 vítimas do acidente de trânsito, envolvendo um time de futebol amador, ocorrido na Rodovia PB-306, entre os municípios Água Branca e Imaculada, no sertão paraibano, na tarde deste domingo (21).

Entre as vítimas, seis crianças e adolescentes, com idade entre oito e 15 anos, foram encaminhados para o Hospital Infantil Noaldo Leite, também em Patos.

Além das duas unidades, o Hospital de Trauma de Campina Grande, as duas aeronaves e toda a equipe do Grupo de Resgate Aeromédico (Grame), ficaram à disposição para auxiliar no que fosse preciso.

No momento do acidente, as equipes dos Hospitais Regionais de Itaporanga, Piancó e Pombal também foram alertadas para que ficassem de prontidão, caso fossem necessários leitos com abordagem cirúrgica. As ambulâncias tipo USA, do Noaldo Leite e da Maternidade Dr. Peregrino Filho, também ficaram à disposição para o atendimento das vítimas.

No local do acidente morreram duas pessoas e outras duas foram a óbito na Área Vermelha do Regional de Patos. Uma das vítimas permanece internada na Área Vermelha, em estado grave; outra já em pós-operatório na UTI Hemodinâmica. Outros 11 pacientes seguem estáveis, com contusões e traumas músculo-esquelético leves em observação e terão alta programada após reavaliação.

De acordo com o diretor de Regulação da SES, Lucas Lima, não houve alteração do funcionamento do Complexo Hospitalar Janduhy Carneiro, a unidade conseguiu assistir todos que chegaram para atendimento.

“Importante relatar que não teve alteração do funcionamento no Complexo Hospitalar Janduhy Carneiro, pois fizemos o gerenciamento interno dos leitos com realocações. Dessas 21 vítimas atendidas, 12 entraram pela porta através do Samu por demanda espontânea e nove foram regulados de outros serviços de saúde, através da Central Estadual de Regulação Hospitalar”, explicou.

Acidente na Alça Sudoeste de Patos

Por volta das 15h do domingo (21), houve mais um acidente na região de Patos, dessa vez, na Alça Sudoeste. Foram quatro vítimas, todas atendidas no Hospital Regional de Patos. Destas, uma já teve alta hospitalar; uma está na Área Vermelha em estado grave, aguardando novos exames de controle para definir necessidade de transferência.

Um outro paciente foi transferido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde está na UTI da Hemodinâmica, em estado grave.

