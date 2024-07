Morreu nessa quinta-feira (18) Adrielly Oliveira, de 21 anos, a segunda vítima de um grave acidente registrado na PB-115, no trecho entre Puxinanã e Montadas.

Ela estava internada em estado grave no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande desde o acidente, ocorrido em 5 de julho. A família autorizou a doação de órgãos, mas os ferimentos extensos impediram o procedimento.

O acidente aconteceu na madrugada de uma sexta-feira, quando um carro com seis pessoas tentou ultrapassar outro veículo com cinco ocupantes e colidiu de frente com um caminhão.

Uma mulher de 19 anos morreu no local e outras dez pessoas foram levadas ao hospital. As vítimas mais graves estavam no carro que tentou a ultrapassagem. O motorista do caminhão saiu ileso.

Atualmente, três pessoas ainda estão internadas no hospital, mas os médicos estão otimistas sobre a recuperação delas e esperam que recebam alta em breve.

